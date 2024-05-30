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«Смута» получила крупный патч с исправлением критических ошибок

«Смута» получила крупный патч с исправлением критических ошибок
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Студия Cyberia Nova выпустила для «Смуты» свежий патч 1.0.6. Он получился крупным — апдейт исправил 66 ошибок. Некоторые из них были критическими, как утверждают разработчики.

Из заметных изменений: разработчики улучшили реплики NPC, добавили анимацию во время смены дня и ночи, обновили механику блока и исправили ряд багов.

Другие улучшения

  • Исправлены нечёткие текстуры дороги после загрузочного экрана
  • Проведена оптимизация звуков кабаков на локациях
  • Изменена работа парирования
  • Исправлена проблема, когда лошадь скидывала игрока после наступления дня.

Релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК. В конце года ожидается выход сюжетного дополнения «Земский собор». Оно будет повествовать о политических интригах и закулисной борьбе в 1613 году. Ориентировочно его выход состоится в конце года.

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