«Смута» получила крупный патч с исправлением критических ошибок

Студия Cyberia Nova выпустила для «Смуты» свежий патч 1.0.6. Он получился крупным — апдейт исправил 66 ошибок. Некоторые из них были критическими, как утверждают разработчики.

Из заметных изменений: разработчики улучшили реплики NPC, добавили анимацию во время смены дня и ночи, обновили механику блока и исправили ряд багов.

Другие улучшения

Исправлены нечёткие текстуры дороги после загрузочного экрана

Проведена оптимизация звуков кабаков на локациях

Изменена работа парирования

Исправлена проблема, когда лошадь скидывала игрока после наступления дня.

Релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК. В конце года ожидается выход сюжетного дополнения «Земский собор». Оно будет повествовать о политических интригах и закулисной борьбе в 1613 году. Ориентировочно его выход состоится в конце года.