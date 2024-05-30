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«Моя душа всегда с тобой»: Анна Заворотнюк — о смерти своей матери Анастасии Заворотнюк

«Моя душа всегда с тобой»: Анна Заворотнюк — о смерти своей матери Анастасии Заворотнюк
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Сегодня стало известно о смерти известной актрисы Анастасии Заворотнюк. Артистка ушла из жизни в 53 года. Причиной смерти стал раг мозга. На смерть Анастасии отреагировала её дочь Анна в соцсетях.

Анна сопроводила своё обращение трогательными словами. Она назвала Анастасию «лучшим, что у неё было». Дочь выразила гордость за свою мать.

Совместное фото Анны и Анастасии

Фото: Соцсети Анны Заворотнюк

А вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой.

Анастасия была известна не только по «Моей прекрасной няне», но и по другим проектам: «Кухня для чайников», «Танцы со звёздами» и «Мамы 3».

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