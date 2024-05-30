Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сандра Хюллер и Райан Гослинг сыграют в фильме «Проект «Аве Мария» по роману Энди Вейера

Сандра Хюллер и Райан Гослинг сыграют в фильме «Проект «Аве Мария» по роману Энди Вейера
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает издание Deadline, актриса Сандра Хюллер сыграет вместе с Райаном Гослингом в фильме «Проект «Аве Мария». Картина будет основана на одноимённом романе Энди Вейера, автора знаменитого «Марсианина».

Какая роль досталась звезде «Анатомии падения» и «Зоны интересов», неизвестно. Сам Гослинг сыграет главного героя — персонажа, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

Режиссёрами будущего фильма выступят Фил Лорд и Кристофер Миллер, создатели мультфильмов «Человек-паук: Через вселенные» и «Человек-паук: Паутина вселенных». Премьера ленты запланирована на 20 марта 2026 года.

Материалы по теме
Лучшая роль Ани Тейлор-Джой: «Фуриоса» — выдающийся боевик и приквел «Безумного Макса»
Лучшая роль Ани Тейлор-Джой: «Фуриоса» — выдающийся боевик и приквел «Безумного Макса»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android