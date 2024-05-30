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Глава Lucasfilm считает, что женщинам тяжелее работать над «Звёздными войнами»

Глава Lucasfilm считает, что женщинам тяжелее работать над «Звёздными войнами»
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Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в интервью порассуждала на тему женских персонажей и играющих их актрис из «Звёздных войн». По словам Кеннеди, женской части, работающей над франшизой, чаще приходится сталкиваться с токсичными фанатами.

Кэтлин подчеркнула, что среди фанатов «Звёздных войн» очень много мужской аудитории, и если женщины сделают что-то не так, то начнётся травля или что-то в этом духе. Тем более это актуально в эпоху соцсетей, где каждый может высказать своё мнение, притом не обязательно положительное.

Из-за того, что среди фанатов больше мужчин, на женщин могут быть нападки, притом весьма личные. Работать сейчас в рамках этих гигантских франшиз, с социальными сетями и уровнем ожиданий поклонников — это ужасно.
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