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Фильм «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом выйдет в России 8 июня — СМИ

Фильм «Плохие парни 4» с Уиллом Смитом выйдет в России 8 июня — СМИ
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Как сообщает издание Cinemaplex, фильм «Плохие парни 4» выйдет в России уже 8 июня. Картину с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом можно будет посмотреть в привычном русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

Если информация подтвердится, то боевик доберётся до России на следующий день после выхода в мировых кинотеатрах. Премьера четвёртой части в США, Австралии и других странах состоится 7 июня. Режиссёрами будущей картины выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом стал Крис Бремнер. Все они работали и над предыдущим фильмом во франшизе — «Плохие парни навсегда», вышедшем в 2020 году.

«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Три фильма франшизы суммарно собрали в мировом прокате около $ 840 млн.

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