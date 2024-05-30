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Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» вышел в кинотеатрах России

Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» вышел в кинотеатрах России
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30 мая в России состоялась официальная премьера фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 2». Хоррор можно посмотреть в привычном русском дубляже в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно на YouTube-канале Киноафиша Трейлеры. Права на видео принадлежат «Наше кино»/Jagged Edge Productions.

«Винни-Пух: Кровь и мёд 2» рассказывает о новых приключениях Винни-Пуха, Пятачка, Совы и Тигры, которые отправляются в город Эшдаун, на родину Кристофера Робина после событий первой части. Знаменитые персонажи оставляют за собой кровавый след из множества убийств, а их главная цель — месть бывшему хозяину медвежонка.

Премьера ленты состоялась 26 марта в Великобритании, после чего независимая картина вышла в Турции, Австралии, ОАЭ и некоторых европейских странах.

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