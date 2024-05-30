Инсайдер раскрыл характеристики видеокарты RTX 5090

Журналисты издания VideoCardz, ссылаясь на слова инсайдеров, раскрыли свежие технические подробности видеокарты RTX 5090. Сообщается, что новинка получит флагманский графический процессор GB202 Blackwell, который обладает 448-битной шиной памяти.

Исходя из этого, можно смело предположить, что RTX 5090 оснастят 28 ГБ видеопамяти на базе GDDR7. Пропускная способность должна составить 1568 ГБ/сек. — это на 50% больше, чем у RTX 4090. Обо всех деталях чипа и новой архитектуры Blackwell компания должна рассказать на отдельной презентации в ближайшие месяцы.

Выход видеокарт RTX 5000 запланирован на четвёртый квартал 2024 года — в период с октября по декабрь. По традиции NVIDIA сфокусируется на выпуске флагманов — RTX 5090 и RTX 5080, а более бюджетные модели поступят в продажу позже.