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Суд в Китае отклонил иск к Apple из-за высокой комиссии в магазине App Store

Суд в Китае отклонил иск к Apple из-за высокой комиссии в магазине App Store
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В 2021 году гражданин по имени Цзинь Синь (Jin Xin) подал в шанхайский суд по интеллектуальной собственности иск против Apple. По словам истца, корпорация злоупотребила своим доминирующим положением на рынке и навязала разработчикам приложений для операционной системы iOS высокую комиссию в размере 30%.

Синь уверен, что всё это в конечном счёте привело к росту трат пользователей. Спустя три года суд всё-таки отклонил иск гражданина, так как не обнаружил доказательств, что размер комиссии в App Store напрямую повлиял на повышение цен.

Ко всему прочему, суд привёл сравнение комиссии в App Store и мобильных магазинах приложений для Android — существенной разницы он не обнаружил. Естественно, такое решение не устроило Цзинь Синя, поэтому истец будет обжаловать вердикт, подав апелляцию в Верховный народный суд Китая.

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