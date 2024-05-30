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Pixar усилит ставку на старые мультфильмы: среди них «В поисках Немо» и «Суперсемейка»

Pixar усилит ставку на старые мультфильмы: «В поисках Немо» и «Суперсемейка»
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Издание Bloomberg опубликовало большой материал про студию Pixar. Журналисты даже взяли интервью у президента компании Джима Морриса. По словам руководителя, Pixar усилит ставку на свои старые мультфильмы: среди них «В поисках Немо» и «Суперсемейка».

В Bloomberg отметили, что стратегия Морриса предполагает баланс между оригинальными идеями, сиквелами и спин-оффами, чтобы напомнить зрителям о том, за что они когда-то и полюбили Pixar.

Каждый хит прошлых лет рассматривается в качестве перезагрузки, а франшизы «В поисках Немо» и «Суперсемейка» считаются отличными кандидатами для выпуска новых частей.

Напомним, сейчас Pixar также трудится над «Историей игрушек 5». Информаторы предполагают, что для озвучки Вуди может вернуться Том Хэнкс. Дата премьеры пока не раскрывается.

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