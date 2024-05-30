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В Hogwarts Legacy добавят очки Гарри Поттера, фоторежим и многое другое

Разработчики Hogwarts Legacy раскрыли детали крупного летнего апдейта игры. Он добавит в тайтл фоторежим, очки Гарри Поттера и много чего ещё.

Выход бесплатного обновления состоится уже 6 июня.

Фото: Warner Bros. Games

Что ещё привнесёт апдейт:

возможность сбросить таланты, чтобы заново их распределить;

одежду и пальто узника Азкабана;

рецепт зелья Феликс Фелицис — оно приносит выпившему удачу во всех начинаниях;

новое ездовое животное — ониксовый гиппогриф;

летающую метлу из лаванды;

ранее эксклюзивный для консолей PlayStation квест про магазин с привидением в Хогсмиде станет доступен на всех платформах.

Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра получила массу положительных отзывов и стала невероятным успехом — в начале января её продажи составили 22 млн копий.