В Hogwarts Legacy добавят очки Гарри Поттера, фоторежим и многое другое
Разработчики Hogwarts Legacy раскрыли детали крупного летнего апдейта игры. Он добавит в тайтл фоторежим, очки Гарри Поттера и много чего ещё.
Выход бесплатного обновления состоится уже 6 июня.
Фото: Warner Bros. Games
Что ещё привнесёт апдейт:
- возможность сбросить таланты, чтобы заново их распределить;
- одежду и пальто узника Азкабана;
- рецепт зелья Феликс Фелицис — оно приносит выпившему удачу во всех начинаниях;
- новое ездовое животное — ониксовый гиппогриф;
- летающую метлу из лаванды;
- ранее эксклюзивный для консолей PlayStation квест про магазин с привидением в Хогсмиде станет доступен на всех платформах.
Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра получила массу положительных отзывов и стала невероятным успехом — в начале января её продажи составили 22 млн копий.
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