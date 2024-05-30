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По «Головоломке» выпустят мультсериал «Студия сновидений» — премьера в 2025 году

По «Головоломке» выпустят мультсериал «Студия сновидений» — премьера в 2025 году
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Журналисты издания Bloomberg опубликовали большой материал про студию Pixar. В нём президент компании Джим Моррис заявил, что по мультфильму «Головоломка» выпустят мультсериал «Студия сновидений».

Шоу расскажет о киностудии, которая находится в голове Райли и придумывает её мечты. Другие подробности сюжета пока не раскрываются. Премьера «Студии сновидений» состоится в 2025 году эксклюзивно в стриминговом сервисе Disney+.

Напомним, «Головоломка 2» расскажет о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Режиссёром выступил Келси Манн, который приложил руку к «Хорошему динозавру».

Анимационная картина доберётся до мирового проката уже 14 июня.

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