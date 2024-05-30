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Valve забанила более 300 тыс. аккаунтов в CS 2, связанных с ботофермами — инсайдер

Valve забанила более 300 тыс. аккаунтов в CS 2, связанных с ботофермами — инсайдер
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Инсайдер Максим GabeFollower Полетаев сообщил, что компания Valve заблокировала более 300 тыс. аккаунтов в Counter-Strike 2 за причастность к ботофермам.

По словам датамайнера, различные источники рассказали ему о том, что разработчики Counter-Strike 2 провели волну блокировок в игре. Более 300 тыс. аккаунтов были забанены за связь с ботофермами.

Через несколько часов после публикации этой информации Максим Полетаев также сообщил, что вновь получает угрозы в связи с произошедшим. Инсайдер опубликовал скриншот из Discord, где один из пользователей предлагает «убить GabeFollower».

Ранее Максим GabeFollower Полетаев поделился информацией о том, что Valve забанила тысячи аккаунтов читеров в Counter-Strike 2.

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