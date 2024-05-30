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На Netflix вышел сериал «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем

На Netflix вышел сериал «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем
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30 мая в стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера драматического сериала «Эрик» с британским актёром Бенедиктом Камбербэтчем («Шерлок»). В первый сезон вошло шесть эпизодов — все они уже доступны для просмотра.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Эрик» расскажет историю кукловода и телеведущего Винсента, у которого бесследно исчезает девятилетний сын. Когда поиски заходят в тупик, герой в отчаянии решает сделать куклу на основе рисунков сына и добавить этого персонажа в своё шоу, чтобы мальчик увидел его по телевизору и вернулся домой. Будучи одержимым этой идеей, Винсент постепенно начинает терять рассудок.

Также в актёрский состав вошли Габи Хоффманн («Человек без лица»), Джефф Хефнер («Оппенгеймер») и другие. Кресло режиссёра заняла Люси Форбс, известная по сериалу «Конец ***го мира».

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