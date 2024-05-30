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В Epic Games Store раздают сетевой экшен Chivalry 2 про бои в Средневековье

В Epic Games Store раздают сетевой экшен Chivalry 2 про бои в Средневековье
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30 мая в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача сетевого экшена Chivalry 2 про бои в Средневековье. За разработку игры отвечает канадская студия Torn Banner. Забрать тайтл можно до 6 июня включительно — обзавестись проектом могут даже геймеры из России.

Фото: Epic Games Store

Chivalry 2 — это многопользовательский кровавый слэшер от первого лица, вдохновлённый средневековыми битвами из фильмов. Игрокам предстоит участвовать в сражениях, которые ассоциируются с этой эпохой. Для убийства врагов геймеры могут использовать мечи, горящие стрелы, копья и множество других видов оружия.

Эффект масштабности сражений создаётся из-за того, что в матче могут участвовать одновременно до 64 игроков. В проекте представлено четыре класса и 12 подклассов, каждый из которых обладает уникальным оружием и способностями.

Chivalry 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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