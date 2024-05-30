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Про создателя DOOM Джона Ромеро снимут документальный фильм и сериал

Про создателя DOOM Джона Ромеро снимут документальный фильм и сериал
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Журналисты издания Deadline сообщили, что про создателя DOOM Джона Ромеро снимут документальный фильм и сериал. В основу сценария ляжет автобиографическая книга разработчика Doom Guy: Life in First Person («Икона DOOM. Жизнь от первого лица. Автобиография»).

Режиссёром будущей ленты выступит Роберт МакКаллум — ранее он снял для Amazon документалку «Мистер Дрессап: Магия притворства». За свою работу канадский постановщик удостоился награды TIFF People’s Choice Award.

Продюсером обоих проектов станет Наоми Харви («Типа крутые легавые», «Доктор Кто»). Производством сериала займётся кинокомпания Golden Possum Productions. Другие подробности пока не раскрываются.

В России издателем книги «Икона DOOM. Жизнь от первого лица. Автобиография» выступает компания «Бомбора».

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