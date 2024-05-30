Для «Дэдпула 3» выпустят ведро с попкорном — это отсылка к мему с «Дюной 2»

Актёр Райан Рейнольдс анонсировал в соцсети X (ранее Twitter) ведро для попкорна в стиле фильма «Дэдпул 3». Сама ёмкость выполнена в виде головы Росомахи, в рот которого зрители и будут засыпать закуску перед сеансом. Хью Джекман призвал зрителей не «шалить» и использовать ведро только по прямому назначению.

Ещё в нижней части красными буквами написано, что за его дизайн отвечал Дэдпул — разве кто-то сомневался в этом? Видимо, герой вдохновлялся аналогичным ведром, которое было выпущено во время рекламной кампании «Дюны 2»: конструкция ведра была настолько причудливой, что многие сравнивали её с игрушкой для взрослых.

Картина «Дэдпул и Росомаха» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» в мировом прокате состоится 26 июля.

Фотографии ведра

Фото: Ryan Reynolds / X (ранее Twitter)

Фото: Ryan Reynolds / X (ранее Twitter)

Фото: Ryan Reynolds / X (ранее Twitter)