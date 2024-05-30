«С Дастаном никто не прощался»: CEO Virtus.pro — об уходе тренера по CS2

CEO киберспортивного клуба Virtus.pro Николай Петросян прокомментировал уход тренера Дастана dastan Акбаева из состава по Counter-Strike 2.

По словам руководителя VP, Дастан не покидал организацию:

С Дастаном никто не прощался. И не нужно списывать его со счетов — он остаётся в Virtus.pro. После перерыва мы встретимся и обменяемся мыслями о том, каким образом ресурс и опыт Дастана могут быть полезны Virtus.pro.

Также Петросян назвал причины освобождения Акбаева от обязанностей тренера «медведей»:

Любой процесс является двусторонним. Мы с Дастаном вместе пришли к выводу, что сейчас — в нынешней конфигурации состава по CS2, актуальной мете, со всеми этими изменениями, в том числе маппула — ресурс нашего эффективного взаимодействия исчерпан. В результате обмена мнениями мы договорились поставить на паузу наше сотрудничество с Дастаном в качестве тренера основы.

Дастан dastan Акбаев занимал позицию тренера Virtus.pro в течение 4,5 года. Кто станет новым наставником состава по CS 2, пока неизвестно. На турнире BLAST Premier: Spring Final 2024 эту роль в команде исполнит аналитик коллектива Павел PASHANOJ Легостаев.