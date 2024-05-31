Расписание первого дня плей-офф IEM Dallas 2024 по Counter-Strike 2

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Сегодня, 31 мая, начнётся плей-офф топ-турнира Intel Extreme Masters Dallas 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

В рамках первого дня основной стадии чемпионата в Далласе состоятся четвертьфиналы ивента. Победители матчей пройдут в полуфиналы к Team Spirit и 9z Team, а проигравшие покинут соревнование.

Расписание четвёртого игрового дня IEM Dallas 2024 по CS 2:

31 мая, 21:00. FaZe Clan (Европа) — G2 Esports (Европа);

1 июня, 00:15. Team Vitality (Европа) — HEROIC (Дания).

В полуфинале победитель первой пары будет противостоять южноамериканской 9z Team, а победитель второй пары — российской Team Spirit.

Чемпионат IEM Dallas 2024 проходит в LAN-формате в период с 27 мая по 2 июня в Далласе, США. В рамках турнира 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс.