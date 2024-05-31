Тизер «Моаны 2» стал самым популярным анимационным трейлером в истории Disney

29 мая студия Disney представила первый тизер приключенческого мультфильма «Моана 2» — продолжения оригинальной анимационной картины 2016 года. За первые сутки ролик суммарно набрал 178 млн просмотров на YouTube, в TikTok и других платформах.

Таким образом, первый тизер «Моаны 2» стал самым популярным роликом в истории мультфильмов Disney. Совсем недавно лидерство перехватила «Головоломка 2» (157 млн просмотров), а до этого рекорд принадлежал «Холодному сердцу 2» (116 млн просмотров).

«Моана 2» продолжит историю воительницы Моаны, которая получит загадочное послание от своих предков и отправится в новое путешествие со своим лучшим другом. Премьера ленты состоится 27 ноября — спустя восемь лет после релиза первой части.