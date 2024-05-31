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Дата выхода God of War Ragnarok на ПК

God of War Ragnarok выйдет на ПК уже 19 сентября
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Sony анонсировала ПК-порт God of War Ragnarok — продолжения мягкого перезапуска культовой серии о приключениях древнегреческого бога Кратоса из Спарты. Игра выйдет в Steam и Epic Games Store уже 19 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

God of War Ragnarok — продолжение God of War 2018 года, рассказывающее о новых приключениях Кратоса и его сына Атрея. Разозлив богов, отцу с сыном предстоит отправиться в новое, опасное путешествие, чтобы защититься от гнева врагов. Игра получила высокие оценки от критиков и игроков, а общие продажи сиквела превысили 15 млн копий.

God of War Ragnarok станет очередной игрой PlayStation, которая выйдет на ПК после релиза на PS4 и PS5. Ранее до платформы также добрались другие бывшие эксклюзивы консолей от Sony, включая дилогию Horizon и Ghost of Tsushima.

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