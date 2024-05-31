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Билл Скарсгард вернётся к роли Пеннивайза в сериальном приквеле «Оно»

Билл Скарсгард вернётся к роли Пеннивайза в сериальном приквеле «Оно»
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По данным издания Deadline, Билл Скарсгард вернётся к роли Пеннивайза в сериале «Добро пожаловать в Дерри», который выступит приквелом «Оно». Изначально сообщалось, что актёр не примет участие в шоу. Судя по всему, Скарсгард смог договориться с Warner Bros. и они заключили между собой контракт.

«Добро пожаловать в Дерри» расскажет о происхождении жуткого существа, которое в романе Стивена Кинга «Оно» принимало разные облики, но самым известным среди них был страшный клоун Пеннивайз.

Режиссёр дилогии фильмов «Оно» Андрес Мускетти выступит исполнительным продюсером шоу и снимет несколько эпизодов, а сценарий напишет Джейсон Фучс.

В сериале снимутся Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Джеймс Ремар и Крис Чок.

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