Билл Скарсгард вернётся к роли Пеннивайза в сериальном приквеле «Оно»

По данным издания Deadline, Билл Скарсгард вернётся к роли Пеннивайза в сериале «Добро пожаловать в Дерри», который выступит приквелом «Оно». Изначально сообщалось, что актёр не примет участие в шоу. Судя по всему, Скарсгард смог договориться с Warner Bros. и они заключили между собой контракт.

«Добро пожаловать в Дерри» расскажет о происхождении жуткого существа, которое в романе Стивена Кинга «Оно» принимало разные облики, но самым известным среди них был страшный клоун Пеннивайз.

Режиссёр дилогии фильмов «Оно» Андрес Мускетти выступит исполнительным продюсером шоу и снимет несколько эпизодов, а сценарий напишет Джейсон Фучс.

В сериале снимутся Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Джеймс Ремар и Крис Чок.