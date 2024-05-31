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Мила Кунис сыграет в фильме «Достать ножи 3»

Мила Кунис сыграет в фильме «Достать ножи 3»
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Издание Deadline сообщило, что в фильме «Достать ножи 3» сыграет Мила Кунис. Деталей её роли пока не разглашают.

Ранее к касту триквела присоединились звезда «Мстителей» Джереми Реннер и звезда «Шерлока» Эндрю Скотт. А ещё в ленте сыграют Джош О’Коннор и Кэйли Спэни

Кунис известна ролями в фильмах «Макс Пэйн», «Книга Илая», «Секс по дружбе», «Третий лишний», «Оз: Великий и Ужасный» и дилогии «Очень плохие мамочки».

Первая часть «Достать ножи» вышла в 2019 году и получила массу положительных отзывов, а премьера второго фильма состоялась в 2022 году — картину тоже приняли очень тепло как критики, так и обычные зрители.

Премьера фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» состоится в 2025 году, а съёмки должны начаться уже в ближайшее время.

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