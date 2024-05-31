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Махершала Али может сыграть в новой части «Мира Юрского периода»

Махершала Али может сыграть в новой части «Мира Юрского периода»
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По данным The Hollywood Reporter, в новой части «Мира Юрского периода» может сыграть Махершала Али. Актёр якобы ведёт переговоры с Universal Pictures по поводу получения роли в картине.

Али известен по ролям в сериалах «Карточный домик» и «Люк Кейдж», а также по фильму «Алита: Боевой ангел».

Постановщиком ленты якобы выступит режиссёр «Создателя» и «Изгоя-один» Гаррет Эдвардс. С ним до сих пор ведутся переговоры о работе над картиной. Ранее предполагалось, что пост режиссёра займёт Дэвид Литч, но переговоры с ним сорвались из-за неизвестных причин.

Новый фильм станет совершенно новым взглядом на франшизу и предложит свежую сюжетную линию. Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Лора Дёрн и Сэм Нил не вернутся к своим ролям. Каст будет собран с нуля.

Премьера фильма намечена на 2 июля 2025 года. Съёмки стартуют 31 июля.

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