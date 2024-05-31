Sony Pictures уверена в хороших сборах «Плохих парней 4»

Фильм «Плохие парни 4» наверняка станет одним из главных боевиков этого лета, а у Sony Pictures есть свои прогнозы относительно проката картины в кинотеатрах.

По мнению гендиректора Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра, кассовые сборы боевика наверняка окажутся впечатляющими.

Мы почти уверены, что всё будет просто замечательно.

Мировая премьера ленты состоится 7 июня, а вот по данным Cinemaplex картина получит официальный прокат и в России. Если информация подтвердится, премьера в стране состоится 8 июня, то есть всего через день после мирового выхода.

Режиссёрами будущей картины выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом стал Крис Бремнер. Все они работали и над предыдущим фильмом во франшизе — «Плохие парни навсегда», вышедшем в 2020 году.

«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Три фильма франшизы суммарно собрали в мировом прокате около $ 840 млн.