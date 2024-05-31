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Джанкарло Эспозито появится уже в «Капитане Америка 4» — инсайдер

Джанкарло Эспозито появится уже в «Капитане Америка 4» — инсайдер
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Недавно подтвердилось, что Джанкарло Эспозито получил роль в киновселенной Marvel. Актёр сообщил, что зрители будут удивлены появлению его персонажа, притом случится это скоро, но довольно неожиданно.

По данным киноинсайдера Чарльза Мёрфи, Эспозито дебютирует уже в «Капитане Америка 4». Герой артиста якобы появится в ленте с камео. Сам Эспозито говорил, что его герой сначала получит тизер, а потом собственный сериал.

Фанаты думали, что Джанкарло досталась роль Нормана Озборна или Доктора Дума. С появлением в «Капитане Америка 4» первый вариант кажется всё же наиболее вероятным.

Новая часть «Капитана Америка» выйдет 14 февраля 2025 года. В ленте снялись Энтони Маки, Харрисон Форд, Лив Тайлер и другие.

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