Крис Пратт хочет сыграть в новой части «Мира Юрского периода»

В недавнем интервью изданию CBR Крис Пратт поговорил про новую часть «Мира Юрского периода», которую должен снять режиссёр «Создателя» и «Изгоя-один» Гаррет Эдвардс.

По словам Пратта, он с радостью снова сыграет во франшизе, в которую попал в 2015 году с выходом первой части «Мира Юрского периода». В серии фильмов он играл Оуэна Грэйди. Крис отметил, что Скарлетт Йоханссон, которая может получить в ленте главную роль, ещё не предлагала ему сняться в картине вместе с ней.

Она пока не звонила, но я очень жду. Не стесняйтесь обращаться ко мне. Это, конечно, классные новости. Может быть, я вернусь, а может, и нет, но точно буду первым в очереди.

Новый «Мир Юрского периода» выйдет в мировом прокате относительно скоро — 2 июля 2025 года. Universal Pictures планирует начать съёмки ленты в ближайшие месяцы и уже выставила дату начала производства: до 31 июля.