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Крис Хемсворт может сыграть в новой части «Трансформеров»

Крис Хемсворт может сыграть в новой части «Трансформеров»
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По данным издания Deadline, Крис Хемсворт, известный по роли Тора и Тайлера Рейка, ведёт переговоры, чтобы сыграть в новом фильме про трансформеров. Речь идёт про кроссовер «Трансформеров» и франшизы «GI Joe: Бросок Кобры».

Кого именно сыграет Хемсворт, не сообщается. Особых подробностей нет и у проекта. Известно, что Майк Бэй, снявший пять оригинальных фильмов о трансформерах, выступит продюсером ленты. Кто её снимет, не разглашается.

Ранее у Хемсворта был опыт работы во франшизе — он озвучил молодого Оптимуса Прайма в анимационном фильме «Трансформеры: Начало».

Намёк на кроссовер двух франшиз был ещё в фильме «Трансформеры: Восхождение Звероботов». После этого ленту представили на ComicCon в Сан-Диего.

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