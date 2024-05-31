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Барри Кеоган сыграет с Крисом Хемсвортом в триллере Crime 101 — инсайдер

По данным инсайдера Джеффа Снейдера, Барри Кеоган, известный по ролям в фильмах «Дюнкерк», «Убийство священного оленя» и «Вечные», присоединился к касту триллера Crime 101 Барта Лейтона.

Если Снейдер не врёт, Кеоган сыграет в ленте вместе с Марком Руффало и Крисом Хемсвортом. Режиссёром и сценаристом картины выступил Барт Лейтон — постановщик «Самозванца» и «Американских животных».

Crime 101 выступит экранизаций одноимённой книги. Произведение рассказывает о серии похищений драгоценностей, которые происходят по всему Тихоокеанскому побережью. Полиция связывает ограбления с колумбийскими картелями, однако детектив Лу Лубесника выходит на одного из подозреваемых — вора, жаждущего сорвать последний куш.

Сроки и дата премьеры фильма пока не раскрываются.