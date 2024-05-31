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Paramount Pictures отказалась от сериала по Dungeons & Dragons

Paramount Pictures отказалась от сериала по Dungeons & Dragons
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По информации издания Deadline, Paramount Pictures отказалась от сериала по Dungeons & Dragons. Впервые о создании шоу объявили в январе 2023 года, а уже через полтора года объявили о том, что проект не выйдет.

Важно отметить, что сериал не отменили полностью, но Hasbro планирует его полностью переработать. Авторы шоу планируют изменить его концепцию. Для этого проекта соберут новую творческую команду, которая представит новый взгляд на шоу.

Один проект, выпущенный в сотрудничестве с Hasbro и Paramount Pictures, фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров», вышел в 2023 году и получил положительные отзывы от критиков и зрителей. При бюджете в $ 150 млн картина собрала $ 208 млн.

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