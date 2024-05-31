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Свежий трейлер ремейка Silent Hill 2 сравнили с оригиналом

Свежий трейлер ремейка Silent Hill 2 сравнили с оригиналом
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Вчера во время презентации Konami показала свежий геймплейный трейлер ремейка Silent Hill 2 и назвала его дату релиза. На канале ElAnalistaDeBits вышло сравнение обновлённой версии тайтла с оригиналом.

В ролике можно увидеть очевидные различия между оригинальной игрой 2001 года и ремейком 2024-го. Качество моделей персонажей и текстур улучшилось в разы. Также можно заметить отличия в окружении.

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Konami.

Ремейк SIlent Hill 2 адаптирует события оригинальной игры 2001 года и расскажет о мужчине по имени Джеймс, который прибывает в таинственный город Сайлент Хилл в поисках своей жены Мэри.

Хоррор выйдет 8 октября на ПК и PS5.

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