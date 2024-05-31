Начались съёмки детективной драмы «Почтарь» с Александром Петровым

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» объявило, что начался съёмочный процесс детективной драмы «Почтарь» с Александром Петровым. Также онлайн-кинотеатр KION показал свежие кадры фильма с Петровым и другими актёрами.

Действие проекта развернётся в 1942 году. По сюжету из военного ведомства пропадает особо важное письмо – оно не дошло от почты до военкомата. Следователь приступает к расследованию и выясняет, что последним его видел Почтарь – так зовут молодого почтальона жители города. С этого момента начинается выяснение всех обстоятельств.

Кадры фильма

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Режиссёром картины выступает Андрей Разенков, он же написал сценарий в соавторстве с Михаилом Петуховым. В «Почтаре» снялись Инга Оболдина, Полина Агуреева, Влад Абашин, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров и Алексей Розин.

Фильм выйдет в прокат в 2025 году, а её цифровой релиз состоится в онлайн-кинотеатре KION.