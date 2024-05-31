Трейлеры лент «Сто лет тому вперёд» и «Майор Гром: Игра» победили на премии Golden Trailer

Организаторы премии Golden Trailer Awards 2024 опубликовали список победителей в различных категориях за лучшие трейлеры к фильмам, сериалам, документальным картинам и другим произведениям кинематографа.

Среди лауреатов оказались сразу два российских проекта. Трейлер к фильму «Сто лет тому вперёд» забрал награду за лучший зарубежный экшен, а «Майор Гром: Игра» победил в категории «Лучший зарубежный саундтрек». В состязании также участвовал и «Волшебник Изумрудного города», однако ему не удалось превзойти «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки в лучшей зарубежной анимации или семейном фильме.

Ознакомиться с полным списком наград Golden Trailer Awards 2024 можно на официальном сайте премии. Так, лучшим экшен-трейлером признали ролик «Манкимэна», лучшей комедийной рекламой стал трейлер «Американского чтива», а в категории семейного просмотра победу одержал «Вонка» с Тимоти Шаламе.