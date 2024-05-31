God of War Ragnarok на ПК недоступна в 180 странах мира из-за привязки к PSN

31 мая Sony анонсировала ПК-порт God of War Ragnarok — бывшего эксклюзива семейства консолей PlayStation. Игра доберётся до новой платформы уже 19 сентября и будет поддерживать основные особенности компьютеров, включая технологии масштабирования изображения NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS.

Как стало известно из страницы игры в Steam, будущий проект будет доступен на ПК исключительно с привязкой аккаунта к сервису PlayStation Network. Вместе с этим Sony закрыла доступ к странице и покупке игры в 180 регионах, где официально недоступен сервис PSN. Среди этих стран, например, Казахстан, Армения, Грузия и многие другие государства.

Фото: Steam

Ранее аналогичная ситуация произошла и с Ghost of Tsushima, которая после скандала с Helldivers 2 стала недоступна в большинстве регионов мира. Впрочем, это не помешало самурайскому экшену стать самой популярной сюжетной игрой Sony в Steam.