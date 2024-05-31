В Epic Games Store раздадут Midnight Suns про героев Marvel, но не в России — инсайдер

По данным надёжного инсайдера под ником billbil-kun, в следующий четверг, 6 июня, в Epic Games Store пройдёт раздача тактической игры Marvel's Midnight Suns. Однако забрать проект в России не получится.

Сюжет тайтла посвящён тому, как известные герои Marvel сражаются с матерью демонов по имени Лилит. Геймлейно проект представляет собой тактические сражения, в которых игроки используют специальные карточки, чтобы применять способности персонажей.

Marvel’s Midnight Suns вышла 2 декабря 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Затем проект вышел на PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Тактика получила неплохие отзывы от прессы и геймеров, однако игру ругали за большое количество багов и моментами скучный геймплей.