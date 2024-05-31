«Настоящий Silent Hill»: фанаты хвалят новый геймплей ремейка Silent Hill 2

В ночь на 31 мая студия Konami представила новый трейлер ремейка Silent Hill 2 с датой выхода, а также показали большой ролик с 13 минутами геймплея. В нём разработчики показали несколько кат-сцен, боевую систему, исследование локаций и другие элементы экшена.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Konami.

Это была первая демонстрация ремейка с февраля — тогда геймеры уничтожили ролик дизлайками, ругая игру за неуклюжие анимации, устаревшую графику и неестественную боевую систему. Однако новый показ пользователи оценили куда выше, отмечая заметный прогресс проекта практически во всём. Сейчас у ролика на канале PlayStation 6,6 тыс. лайков при 2,2 тыс. дизлайков.

Некоторые отзывы геймеров на новый геймплей Silent Hill 2

Атмосфера отличная! Им только нужно улучшить анимации Джеймса, который ходит как робот.

Этот геймплей выглядит намного лучше того, что они показывали раньше.

Геймплей выглядит лучше, чем то, что нам показывали в прошлых трейлерах. Теперь мне действительно не терпится поиграть в эту игру!

Не идеально, но становится всё лучше и лучше. Надеюсь, Konami доведёт этот шедевр до совершенства.

Вот чего мы ждали долгое время. Настоящий Silent Hill.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на PlayStation 5 и ПК уже 8 октября.