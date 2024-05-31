Популярность складных смартфонов в России в 2024 году выросла на 7%

МТС подготовила отчёт, с которым ознакомилось издание «Газета.Ru». Согласно ему, российский рынок складных смартфонов значительно вырос в этом году. За первые пять месяцев россияне купили около 29 тыс. подобных гаджетов.

Это уже на 7% больше, чем годом ранее. Главной причиной роста продаж называют расширение ассортимента, прежде всего благодаря китайским брендам. К концу мая на российском рынке уже насчитывалось 30 моделей гибких смартфонов. Кроме того, эти устройства становятся всё более технологичными и доступными.

Одним из самых популярных брендов в этой категории стал Honor, который представил свою модель Honor Magic V2. Несмотря на рост популярности складных смартфонов, лидирующее положение на рынке сохраняет Samsung, чья доля составляет 50% по количеству и 56% по стоимости. В топ-5 брендов на рынке складных смартфонов также вошли Tecno, Huawei и Motorola