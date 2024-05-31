Представлен онлайн-кинотеатр Showrunner — сериалы в нём создают зрители с помощью ИИ

Компания Fable Studio представила новый стриминговый сервис под названием Showrunner. Его главная особенность в применении нейросетей — пользователи могут писать, озвучивать и анимировать целые эпизоды с помощью текстовых запросов.

Как рассказал глава компании Эдвард Саатчи, авторы хотят превратить Showrunner в настоящий Netflix от мира искусственного интеллекта (ИИ). Пользователи смогут создавать и делиться контентом, придумывая сюжетные повороты и развивая свои сериалы в абсолютно любых направлениях.

Цель компании — стать Netflix в сфере искусственного интеллекта. Может быть, вы закончили просмотр всех эпизодов шоу и нажали кнопку, чтобы сделать ещё один эпизод. Вы можете объяснить, о чём будет продолжение, или же позволить ИИ сделать всё самому.

В ближайшее время начнётся закрытое тестирование Showrunner, на участие в котором нужно будет подать заявку. Тест продлится как минимум до конца 2024 года, после чего состоится публичный релиз сервиса. Крупные голливудские студии пока не комментировали анонс столь важного для себя конкурента.