HBO показала персонажные постеры второго сезона «Дома дракона»

Холдинг HBO поделился первыми постерами второго сезона «Дома дракона». На картинках изображены члены двух противоборствующих сил шоу: во главе с Алисентой Хайтауэр и Рейнирой Таргариен. Премьера продолжения состоится уже 16 июня.

Главный слоган второго сезона — «Каждый должен выбрать сторону».

Сторона Алисенты Хайтауэр

Фото: HBO

Фото: HBO

Сторона Рейниры Таргариен

Фото: HBO

Фото: HBO

Во втором сезоне «Дома дракона» будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом. HBO тем временем уже готовится к производству третьего сезона, выход которого состоится не раньше 2025 года.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.