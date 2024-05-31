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Комедия «Обе две» с Кристиной Асмус и Филиппом Бледным — трейлер, дата выхода, когда выйдет, актёры

Вышел новый трейлер лирической комедии «Обе две» с Кристиной Асмус
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Кинокомпания «Каропрокат» представила новый трейлер российской комедии «Обе две». Премьера ленты состоится 25 июля во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале Кинокомпания Каропрокат. Права на видео принадлежат «Каропрокату».

«Обе две» расскажут историю дерзкой 14-летней девушки Глаши, которая живёт с бабушкой в провинции и мечтает стать известным режиссёром. После смерти родственницы опеку над девочкой должна взять её старшая авторитарная тётка Валя, однако свободолюбивая Глаша решает сбежать от неё в Москву к младшей тёте — воздушно-романтичной Ане. По воле обстоятельств они вместе отправляются в совместное путешествие, которое в итоге изменит жизнь их обеих.

Главные роли в проекте исполнили Кристина Асмус («Тётя Марта»), Таисья Калинина («Мир! Дружба! Жвачка!»), Валентина Мазунина («Оффлайн»), Кирилл Кяро («Инсомния») и Филипп Бледный («Папины дочки»). Режиссёром фильма выступил Владимир Котт («Непослушник»).

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