Представлен гигантский планшет KTC A32S7 Pro размером с телевизор

Китайская компания KTC представила гигантский планшет A32S7 Pro, предназначенный для больших конференций, витрин магазинов и других случаев с публичной демонстрацией контента. Устройство уже поступило в продажу по цене в 5499 юаней (около 70 тыс. рублей).

Главной особенностью A32S7 Pro стал 32-дюймовый экран с разрешением 4К и частотой обновления 60 Гц, который напоминает полноценный телевизор с выдвижной подставкой. Гаджетом можно пользоваться как полноценным Android-устройством, используя сенсорное управление и устанавливая приложения из магазина Play Store.

A32S7 получил восьмиядерный процессор RK3588S с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и батареей объёмом 9500 мА/ч. Гаджет также оснащён фронтальной камерой с датчиком на 8 Мп и двумя динамиками мощностью 5 Вт.