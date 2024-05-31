iPhone 13 подешевел в России до 50 тыс. рублей — СМИ

Редакция издания Hi-Tech Mail.ru обратила внимание, что смартфон iPhone 13 подешевел в России на 30%. На старте за устройство просили от 79 тыс. рублей, однако сейчас его цена на маркетплейсах снизилась до рекордных 50 тыс. рублей.

За такую стоимость продают версию смартфона со 128 ГБ памяти. Подобный спад цены наблюдается и в случае с другими смартфонами Apple. Так, например, в середине мая стоимость базового iPhone 15 в России упала до 76 тыс. рублей.

Напомним, iPhone 13 предлагает своим покупателям 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью в 1200 нит. За производительность смартфона отвечает процессор Apple A15 Bionic.

Смартфоны из линейки iPhone 15 поступили в продажу в сентябре 2021 года