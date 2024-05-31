Организаторы мэйджора в Шанхае по CS2 отказались от открытых отборочных в Европе и Америке

Организаторы топ-турнира Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн объявили даты проведения региональных отборочных на чемпионат.

Как сообщается в анонсе, приглашения на RMR-ивенты и в закрытые квалификации будут основываться на официальном рейтинге команд по CS 2 от Valve. Так, лучшие коллективы регионов попадут сразу на RMR-турниры, а следующие за ними составы получат инвайты в закрытые отборочные.

При этом в Америке и в Европе организаторы мэйджора отказались от открытых квалификаций, которые традиционно проводились в данных регионах. Отборочные, где смогут принять участие любые желающие, состоятся лишь в Азии.

Даты закрытых квалификаций на Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2:

Европа: 21–24 августа;

Северная и Южная Америка: 26–28 августа;

Азия: 27–30 августа.

Кроме этого, представители Perfect World объявили даты RMR-соревнований и сроки проведения самого мэйджора. Все ивенты пройдут в Шанхае, Китай.

RMR Азия: 11–14 ноября (3 слота в первую стадию мэйджора)

RMR Америка: 12–15 ноября (7 слотов в первую стадию мэйджора)

RMR Европа #1: 17–20 ноября (3 слота в первую стадию мэйджора и 4 слота во вторую)

RMR Европа #2: 21–24 ноября (3 слота в первую стадию мэйджора и 4 слота во вторую)

Первая стадия мэйджора: 30 ноября — 3 декабря

Вторая стадия мэйджора: 5–8 декабря

Плей-офф: 12–15 декабря.

Стоит отметить, что даты трёх из четырёх заявленных RMR-ивентов совпадают с проведением топ-турнира BLAST Premier: World Final 2024 с призовым фондом $ 1 млн, который пройдёт с 13 по 17 ноября в LAN-формате.