Владелец Rockstar намекнул на выход GTA 6 на ПК

Недавно глава Take-Two, материнской компании Rockstar Games, Штраус Зельник пообщался с журналистами на конференции TD Cowen. В ходе разговора у руководителя спросили о ПК-версии GTA 6, однако тот лишь ответил, что у разработчиков игры есть своя стратегия по выпуску тайтлов на различные платформы.

У Rockstar есть свой подход к платформам, который мы уже ранее видели, поэтому в своё время они сделают ещё несколько анонсов. Я считаю, что правильная стратегия для нашего бизнеса — это быть там, где находится потребитель. Исторически сложилось так, что наша компания взаимодействует с потребителями, на какой платформе они бы ни находились.

Согласно официальной информации от Rockstar Games, релиз GTA 6 состоится осенью 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series. После этого игра наверняка доберётся и до ПК.