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Фильм «Летучий корабль» выйдет в онлайне 6 июня на Okko

Фильм «Летучий корабль» выйдет в онлайне 6 июня на Okko
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Представители онлайн-кинотеатра Okko объявили, что фильм «Летучий корабль» выйдет в стриминговом сервисе уже 6 июня. Премьера картины в широком прокате состоялась 21 марта — за это время лента заработала 1,1 млрд рублей.

Сюжет фильма рассказывает о том, как Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика и богатого наследника Поля. Правда, сама царевна хочет выйти замуж по любви. Её знакомство с простым матросом Иваном вносит смуту в планы царя и Поля и навсегда меняет её жизнь.

В актёрский состав вошли Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш и другие. Исполнительным продюсером выступила Анастасия Форменская.

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