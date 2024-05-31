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«Мы это не забудем»: сообщество CS2 — об отмене открытых отборочных на мэйджор в Шанхае

Организаторы топ-турнира Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 сообщили, что в Европе и в Америке не пройдут открытые квалификации на чемпионат в Шанхае. Представители киберспортивного сообщества игры поделились своими мыслями по этому поводу.

По мнению аналитика Дмитрия hooch Богданова, отмена открытых квалификаций и переход к приглашениям, основанным на рейтинге от Valve, — это плохо по нескольким причинам:

Во-первых, любой рейтинг необъективен, а рейтинг от Valve — особенно, ведь он учитывает в первую очередь только призовые деньги. Во-вторых, это убивает возможность геройского прохода через открытые квалификации для обычных работяг или команд, которые недавно собрались и не успели заработать денег для рейтинга.

Тренер по CS 2 Вячеслав innersh1ne Бритвин считает, что отказ от открытых отборочных противоречит стремлениям Valve к открытой системе:

Зачем делать более открытую систему начиная с 2025 года, если вы в это же время отменяете открытые квалификации на мэйджор в основных регионах?

Киберспортсмен Денис seized Костин из 9Pandas предполагает, что произошедшее может негативно сказаться на состоянии про-сцены:

Valve сильно перемудрила, но ещё есть шанс переобуться, так как времени до мэйджора ещё много. [...] Но если в итоге всё оставят так, как есть, без открытых квалификаций, представьте, сколько команд развалится? Сколько мелких организаций закроется?

А инсайдер Алексей OverDrive Бирюков объяснил, в чём заключалась ценность открытых отборочных для сообщества шутера:

Открытые квалификации — это особый, самый желанный, магический вайб. Убрать открытые квалификации — плюнуть в лицо работягам с Фейсита. Мы это не забудем.