Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вернутся в новой «Мумии» — инсайдер

Инсайдер Дэниэль Рихтман сообщил, что кинокомпания Universal Pictures хочет снять новый фильм по франшизе «Мумия». Ожидается, что в будущей картине студия желает увидеть Брендана Фрейзера и Рэйчел Вайс — звёзд прошлых лент.

Подробности сюжета и другие детали пока не раскрываются. Официального анонса картины от Universal Pictures пока также не последовало.

«Мумия» рассказывает об авантюристе Рике О’Коннелле, когда он едет в Хамунаптру, город мёртвых, с библиотекарем и её старшим братом, где они случайно пробуждают Имхотепа, проклятого первосвященника со сверхъестественными способностями. Лента представляет ремейк одноимённого фильма 1932 года.

Премьера «Мумии» с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс состоялась в 1999 году. Несмотря на неоднозначные отзывы, картина обрела коммерческий успех, поскольку собрала более $ 416 млн в мировом прокате.