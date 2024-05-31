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Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вернутся в новой «Мумии» — инсайдер

Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс вернутся в новой «Мумии» — инсайдер
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Инсайдер Дэниэль Рихтман сообщил, что кинокомпания Universal Pictures хочет снять новый фильм по франшизе «Мумия». Ожидается, что в будущей картине студия желает увидеть Брендана Фрейзера и Рэйчел Вайс — звёзд прошлых лент.

Подробности сюжета и другие детали пока не раскрываются. Официального анонса картины от Universal Pictures пока также не последовало.

«Мумия» рассказывает об авантюристе Рике О’Коннелле, когда он едет в Хамунаптру, город мёртвых, с библиотекарем и её старшим братом, где они случайно пробуждают Имхотепа, проклятого первосвященника со сверхъестественными способностями. Лента представляет ремейк одноимённого фильма 1932 года.

Премьера «Мумии» с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс состоялась в 1999 году. Несмотря на неоднозначные отзывы, картина обрела коммерческий успех, поскольку собрала более $ 416 млн в мировом прокате.

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