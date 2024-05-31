Джордж Мартин показал кадр со съёмок своей космической ленты

Автор цикла романов «Песнь льда и огня» Джордж Мартин опубликовал фото со съёмок научно-фантастического короткометражного фильма The Summer Machine («Летняя машина»). Писатель выступает одним из продюсеров картины вместе со Стивом Грэмом, Элиасом Гальегосом и Марком Стейнигом.

Режиссёром будущей ленты выступил Майкл Кассатт — автор сценария «Сумеречной зоны». Главные роли в картине исполнили Лина Эско, Чарльз Мартин Смит и Мэтт Фрюэр. По данным журналистов издания Deadline, The Summer Machine станет первым фильмом из новой научно-фантастической антологии.

Детали сюжета, полный каст и другие подробности ещё неизвестны. Сроки и дата премьеры The Summer Machine тоже пока не раскрываются.

Фото со съёмок

Фото: Deadline Hollywood / X (ранее Twitter)