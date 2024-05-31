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«Падение империи» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в мае

«Падение империи» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в мае
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Аналитическая компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в мае 2024 года. Данная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером топа стала картина «Падение империи» Алекса Гарленда. На втором месте расположилась лента
«Планета обезьян: Новое царство» — четвёртая часть перезапущенной франшизы. Тройку замкнул боевик «Каскадёры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант.

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в мае

  1. «Падение империи»
  2. «Планета обезьян: Новое царство»
  3. «Каскадёры»
  4. «Атлас»
  5. «Годзилла и Конг: Новая империя»
  6. «Неожиданные связи»
  7. «Сорвать банк»
  8. «Годзилла: Минус один»
  9. «Мятежная Луна: Дарующая шрамы»
  10. «Эбигейл».
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