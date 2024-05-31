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Трейлер венома 3 выйдет уже скоро — ролик получил возрастной рейтинг

Трейлер венома 3 выйдет уже скоро — ролик получил возрастной рейтинг
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Скоро состоится премьера дебютного трейлера фильма «Веном: Последний танец» — он уже получил возрастной рейтинг. Хронометраж первого ролика составит 2 минуты 27 секунд. Вероятно, в ролике покажут сюжетную завязку картины, новых персонажей и официальный логотип.

Это будет последняя картина о симбиоте с Томом Харди. Ещё в ленте сыграет Чиветел Эджиофор. Напомним, Эджиофор играет в киновселенной Marvel роль Карла Мордо — приятеля Доктора Стрэнджа.

Сюжет «Венома 3» держится в секрете. Можно предположить, что фильм будет как-то связан с киновселенной Marvel, поскольку Эдди Брок в исполнении Харди побывал в ней, хотя быстро вернулся в родную вселенную. Это показывали в сцене после титров «Человека-паука: Нет пути домой».

Мировая премьера картины состоится 25 октября этого года.

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