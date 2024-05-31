Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на русском языке

Разработчики масштабной RPG про Средневековье Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли официальный список языков, на которые переведут игру — русский среди них также присутствует. Однако озвучка будет доступна только на английском, чешском, французском, немецком, японском и испанском языке.

Фото: Warhorse Studios

Авторы обещают выпустить достойную наследницу оригинальной игры с ещё более масштабными сражениями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также рассказать захватывающую историю в мире средневековой Чехии.

Выход Kingdom Come: Deliverance 2 состоится до конца 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Точная дата пока не раскрывается. У проекта уже есть страница в Steam, но в российском регионе она недоступна.